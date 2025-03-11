Деньги, мигранты, переговоры о мире: Белый дом назвал '50 побед' Трампа

Белый дом опубликовал "50 побед за 50 дней" президента Дональда Трампа на посту президента США.
Как говорится на сайте Белого дома, главными своими "победами" Трамп считает:
- обеспечение "беспрецедентной" охраны границы;
- массовую депортацию "нелегальных убийц, насильников и наркоторговцев";
- "выравнивание" условий для американских рабочих;
- новые инвестиции в США на "миллиарды долларов".
Кроме того, Белый дом заявил также, что Трамп за 50 дней президентства якобы достиг прогресса в процессе завершения войны между Россией и Украиной. Этот тезис занимает 16 позицию в списке "побед" Трампа. Отмечается, что он "стремится к миру во всем мире":
"Президент Трамп посадил Россию и Украину за стол переговоров во время исторических мирных переговоров в Саудовской Аравии с целью достижения мира".
Также в списке "побед" упоминают откатывание продвижения бумажных соломинок, прекращение производства пенни, объявление английского языка государственным и закрепление в законодательстве, что существует только два пола.
Трамп и Украина - последние новости
Как сообщал УНИАН, последние заявления президента США Дональда Трампа относительно российско-украинской войны демонстрируют его равнодушие к кровопролитию. Более того, они свидетельствуют о готовности не только не останавливать насилие, но и усиливать его.
Как пишет The Atlantic, риторика Трампа четко демонстрирует изменение его позиции: теперь он не просто хочет "мира", а открыто называет Россию "хорошей", а Украину "плохой". По его мнению, для прекращения войны нужно заставить "плохиша" понести еще большие потери.