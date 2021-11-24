Томас взобрался на подоконник, взял смартфон и позвонил оператору службы.

Трехлетний мальчик стал настоящим спасителем для своей мамы.

Об этом пишет Indy 100.

33-летняя Кейли Боффи упала с лестницы в доме и потеряла сознание. Ее сыну, Томасу, которому было всего три года, удалось набрать на телефоне номер службы спасения 999 и вызвать полицию.

В трубку копам Томас сообщил: "Мама упала наверху". Затем мальчик перелез через детскую ограничительную дверцу, чтобы найти ключи от дома и открыть входную дверь.

Читайте такжеАмериканец по ошибке отсидел более 40 лет в тюрьмеРебенок узнала, что надо позвонить в службу 999, увидев это в корейском сериале Robocar POLI о работе полицейской, "скорой" и пожарной машин.

Машины между собой дружат и учат детей, как реагировать на чрезвычайные ситуации.

Кейли доставили в больницу с травмами колена, плеча и бедра. Медики установили, что падение с лестницы было вызвано болью из-за грыжи и увеличенной селезенки. В результате женщина потеряла равновесие и упала.

"Я помню, как закрыла дверцу на лестнице, и в следующую минуту поняла, что проснулась, разговаривая с кем-то по телефону, а потом – полицию в доме", - вспоминает события пострадавшая.

Она уточнила, что Томас взобрался на подоконник, взял смартфон и позвонил оператору службы.

"Он похож на маленького супергероя, и, учитывая его возраст, это действительно удивительно, как он знал, что делать, понимал и не боялся. Я очень хочу, чтобы другие люди узнали о моем сыне, поняли, насколько важно обучать малышей поведению в чрезвычайной ситуации", – сказала Кейли.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова