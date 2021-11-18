Подросший "Малыш Икс" с интересом смотрел в камеру и даже что-то пытался сказать.

Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск на своем примере показал, что любой отец не застрахован от курьезов с детьми. Младший сын инженера "ворвался" в онлайн-совещание своего папы и просидел с ним перед камерой несколько минут. Мальчик, которого сам Маск называет "Малышом Икс", пытался что-то сказать и с интересом наблюдал за своим отцом.

Милая сцена, на которой Маск очень трогательно ведет себя с сыном, попала на видео. Ролик уже появился на YouTube.

Так, Маск говорил о своей программе SpaceX Starship во время совещания, организованного Советом по космическим исследованиям национальных академий. Когда очередь включать камеру и микрофон дошла до инженера, он мило улыбался перед монитором, сидя со своим сыном на руках.

"Малышу Икс" всего полтора года, он еще с трудом выговаривает слова, но мальчик все равно пытался о чем-то рассказать отцу. Маск снисходительно улыбался, после чего его сына увели из комнаты. Конечно, малыш был этим недоволен, поэтому расплакался.

Читайте такжеИлон Маск нашел покупателя для своего дома, который он оценил в миллионы долларовВ сети уже шутят о том, что сын Маска на самом деле говорил на "марсианском" языке. Пользователи пришли в восторг от милого видео с ребенком инженера.

"Может ли кто-нибудь расшифровать марсианский язык, на котором говорит Малыш Икс, я думаю, в нем есть много информации для нас, людей!", - написали в комментариях фанаты Маска.

Сын Илона Маска - что известно

"Малыш Икс" - шестой ребенок Илона Маска. Матерью мальчика является певица канадская певица Граймс, с которой инженер состоял в отношениях около трех лет.

Читайте такжеМама Илона Маска рассказала, как проводит время с детьми и внуками: "смотрим в телефоны и читаем контракты"Сын Маска и певицы появился на свет 4 мая 2021 года. Вскоре после этого малыша показали на видео. Изначально миллиардер и его девушка хотели назвать ребенка "X Æ A-12" (Экс Эш Эй-Твелв), но позже они скорректировали его имя на "X Æ A-Xii". Сам Маск называет ребенка "Малышом Икс".

В конце сентября этого года инженер расстался с певицей Граймс и назвал странную причину разрыва отношений. По словам Маска они разошлись на дружеской ноте.

Автор: Полина Кузенко