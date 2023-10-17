Многие республиканцы настаивают на том, чтобы США прекратили помогать Украине.

Кандидат на пост спикера палаты представителей Джим Джордан, который является убежденным "трампистом", заявил, что в случае победы на выборах он разрешит провести голосование по вопросу предоставления совместной помощи Украине и Израилю.

Издание Axios пишет, что многие республиканцы, занимающие жесткую позицию в палате представителей, настаивают на том, чтобы США прекратили финансирование Украины, но разрешение на голосование в палате представителей может привести к тому, что финансирование будет принято благодаря демократам.

Представитель политика позде опроверг информацию о том, что кандидат в спикеры давал обещания, сообщив Axios, что в разговоре с Джорданом речь шла о работе над поиском правильного подхода, а не о конкретных обещаниях.

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"Он не собирается блокировать голосование", - сказал один из республиканцев, беседовавших с Джорданом.

"Как бы вы ни относились к Израилю и Украине, я считаю, что ответственное и разумное правительство должно рассматривать эти вопросы отдельно", - заявил Мэтт Гетц.

Депутат Марджори Тейлор Грин недавно написала в соцсети X: "Нам нужен спикер, способный направить все свои усилия на победу над коммунистическими демократами и спасение Америки. Мы должны прекратить финансирование иностранных войн - Украины".

В понедельник Джордан публично убедил нескольких республиканцев поддержать его, в первую очередь председателя комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майка Роджерса.

В своем заявлении Роджерс отметил, что Джордан ответил на его вопросы по многим проблемам, включая расходы на оборону.

Помощь Украине и Израилю - что известно

4 октября Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти, что привело к остановке работы этого органа. Теперь до избрания нового спикера вопрос выделения помощи Украины не сдвинется с места.

Уже известны имена двух кандидатов на этот пост - лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ и Джим Джордан, которые является сторонником Трампа и недавно также заявил, что у США есть более важные вопросы, чем помощь Украине.

В связи с этими одобрение Конгрессом дальнейшей поддержки Киева под вопросом. Джо Байден подчеркнул, что помощь Украине в в интересах Вашингтона.

В США ищут альтернативные варианты предоставить военную помощь Украине. Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность использования грантовой программы Госдепа.

11 октября издание Politico сообщило, что в Конгрессе США рассуждают над возможностью принять помощь Украине и Израилю одним пакетом, чтобы преодолеть сопротивление антиукраински настроенной части законодателей.

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