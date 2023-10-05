Республиканец Джим Джордан выразил желание стать следующим спикером Палаты представителей США после отстранения Кевина Маккарти.
Об этом пишет CNN. Также за этот пост хочет побороться лидер большинства в Палате представителей – Стив Скализ.
Отмечается, что республиканец Джордан из Огайо возглавляет судебный комитет Палаты представителей – важный орган для реализации приоритетов расследований республиканцев – включая один из трех комитетов, стоящих за расследованием по импичменту президента Джо Байдена.
Кто такой Джим Джордан и что он говорил об Украине
Джим Джордан – конгрессмен, представляющий в Палате представителей Огайо. 59-летний политик является членом Республиканской партии и уже дважды пытался стать спикером Палаты представителей. Впервые он участвовал в голосовании в 2019 году, после чего повторил попытку в январе 2023 года. Тогда он занял третье место во втором туре. Также он является открытым сторонником и союзником экс-президента США Дональда Трампа.
В среду, 4 октября, кандидат в спикеры Палаты представителей Джим Джордан заявил CNN, что он против пакета помощи Украине.
"Насколько я понимаю, в какой-то момент нам придется правильно справиться с этим процессом ассигнований, мы попытаемся сделать это в течение следующих 41 дня. Наиболее острой проблемой для американцев является не Украина. Это ситуация на границе, и это криминал на улицах", – добавил Джордан.
Ранее политик утверждал, что американские налогоплательщики не должны "быть на крючке" для увеличения оборонной помощи Украине.
"Я думаю, что мы никогда не должны забывать, что Россия здесь есть и была агрессором, и мы поддерживали Украину, как и должны. Я за то, чтобы помочь Украине. Я просто не думаю, что американский налогоплательщик должен продолжать давать, давать и давать", – сказал он в сентябре 2022 года.