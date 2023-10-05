Ранее Джим Джордан уже пытался стать спикером Палаты представителей.

Республиканец Джим Джордан выразил желание стать следующим спикером Палаты представителей США после отстранения Кевина Маккарти.

Об этом пишет CNN. Также за этот пост хочет побороться лидер большинства в Палате представителей – Стив Скализ.

Отмечается, что республиканец Джордан из Огайо возглавляет судебный комитет Палаты представителей – важный орган для реализации приоритетов расследований республиканцев – включая один из трех комитетов, стоящих за расследованием по импичменту президента Джо Байдена.

Видео дня

Кто такой Джим Джордан и что он говорил об Украине

Джим Джордан – конгрессмен, представляющий в Палате представителей Огайо. 59-летний политик является членом Республиканской партии и уже дважды пытался стать спикером Палаты представителей. Впервые он участвовал в голосовании в 2019 году, после чего повторил попытку в январе 2023 года. Тогда он занял третье место во втором туре. Также он является открытым сторонником и союзником экс-президента США Дональда Трампа.

В среду, 4 октября, кандидат в спикеры Палаты представителей Джим Джордан заявил CNN, что он против пакета помощи Украине.

"Насколько я понимаю, в какой-то момент нам придется правильно справиться с этим процессом ассигнований, мы попытаемся сделать это в течение следующих 41 дня. Наиболее острой проблемой для американцев является не Украина. Это ситуация на границе, и это криминал на улицах", – добавил Джордан.

Ранее политик утверждал, что американские налогоплательщики не должны "быть на крючке" для увеличения оборонной помощи Украине.

"Я думаю, что мы никогда не должны забывать, что Россия здесь есть и была агрессором, и мы поддерживали Украину, как и должны. Я за то, чтобы помочь Украине. Я просто не думаю, что американский налогоплательщик должен продолжать давать, давать и давать", – сказал он в сентябре 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: