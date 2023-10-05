Трамп может столкнуться с проблемами, связанными с собственными правилами конференции Республиканской партии.

По словам республиканца, знакомого с внутренними дискуссиями, бывший президент Дональд Трамп рассматривает возможность визита в Капитолий на следующей неделе, где он готов выдвинуть себя в качестве кандидата в спикеры.

Если это произойдет, Трамп придет поговорить с Республиканской партией Палаты представителей незадолго до выборов внутреннего спикера законодателей, которые должны состояться в среду, сказал этот человек. Окончательное решение еще не принято. Республиканская партия в полном составе соберется во вторник на внутренний "форум кандидатов", пишет Politico.

Неясно, будет ли Трамп - лидер на президентских праймериз 2024 года - действительно баллотироваться на пост спикера. Победа потребует почти единогласия Республиканской партии в Палате представителей, что является трудным препятствием для скандального бывшего президента. Один из его ближайших союзников в Хилле, председатель судебной палаты Палаты представителей Джим Джордан, уже участвует в гонке.

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Это остается далеко не перспективной идеей: Палата представителей никогда не избирала спикера, который не был бы членом Конгресса, хотя технически это не является конституционным требованием. Трамп также может столкнуться с проблемами с собственными правилами конференции Республиканской партии, в которых говорится, что член руководства Республиканской партии обязан уйти в отставку, "если ему предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на два или более года".

Тем не менее, бывший президент открыто заигрывал с идеей стать спикером Республиканской партии после увольнения Кевина Маккарти. И несколько членов, в том числе член палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканец от штата Джорджия), поддержали эту идею.

"Все, что я могу сказать, это то, что мы сделаем все, что будет лучше для страны и Республиканской партии", - заявил Трамп журналистам в среду.

Ситуация в США - подробности

Историческое свержение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей преподносит демократам политический подарок: возможность одновременно высмеять неудачу своих оппонентов и заработать на этом деньги, считают обозреватели Bloomberg.

Отставка спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти во вторник может сигнализировать об изменениях в настроениях по помощи Украине. При этом, как пишет Reuters, некоторые из его возможных преемников решительно выступают за помощь Киеву, но другие категорически против.

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