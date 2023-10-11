У конгрессменов нет сомнений, что вооруженный до зубов ЦАХАЛ нуждается в их помощи, но в отношении Украины согласие отсутствует.

В Конгрессе США рассуждают над возможностью принять помощь Украине и Израилю одним пакетом, чтобы преодолеть сопротивление антиукраински настроенной части законодателей. Однако на самом деле такой сценарий вряд ли будет успешным, пишет Politico.

Издание отмечает, что среди республиканцев есть четкое разделение ситуации с Украиной и ситуации с Израилем.

"Израиль должен быть приоритетом. Нужно быстро двигаться. Если у них есть потребности, мы должны пойти им навстречу и поддержать Израиль. Разговор об Украине – это более длинный разговор. Их не следует совмещать", - сказал конгрессмен-республиканец от Калифорнии Майк Гарсиа, который вовлечен в процесс подготовки соответствующих законопроектов.

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Среди двух претендентов на пост спикера Палаты представителей лидер республиканского большинства Стив Скализ вообще еще не определился относительно помощи Украине, тогда как конгрессмен Джим Джордан настроен в отношении нее открыто скептически, однако поддерживает помощь Израилю.

Politico отмечает, что даже высокопоставленные сенаторы не выражают прямой поддержки идеям объединить помощь Украине и Израилю, хотя и согласны, что обе страны должны такую помощь получить в принципе.

Во вторник президент Джо Байден ясно дал понять, что хочет, чтобы конгресс "принял срочные меры для финансирования требований безопасности наших партнеров".

"Но пока не поступят точные суммы от администрации, трудно составить точную стратегию. (...) Существует аргумент, что помощь Израилю может двигаться быстрее сама по себе, показывая, что Конгресс, который часто не работает, может успешно реагировать на кризисы", – констатирует издание.

Кроме того есть еще один аргумент против объединения помощи, который может показаться странным с точки зрения Украины.

"Это (объединение помощи – УНИАН) кажется немного неприличным, поскольку израильтяне и американцы являются заложниками этих террористов", — сказал сенатор Марк Уорнер, очевидно, оставляя без внимания несколько миллионов украинцев, которые прямо сейчас остаются в заложниках на оккупированной Россией территории.

Помощь США Израилю

Как писал УНИАН, после нападения ХАМАС на Израиль США пообещали оказать всю необходимую поддержку своему союзнику, который, к слову, сам является одним из крупнейших производителей оружия в мире. При этом в США заверили, что помощь Израилю будет предоставляться не за счет помощи Украине, а за счет других ресурсов.

Между тем Украина в ближайшее время может почувствовать острый дефицит вооружений, ведь ранее выделенные Конгрессом средства на поддержку ВСУ уже исчерпываются. По словам нардепа Александры Устиновой, которая задействована в мониторинге американской помощи, поступления оружия могут прекратиться уже через месяц-полтора.

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