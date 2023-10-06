Решения о том, какой путь выберут Штаты, еще нет.

В США ищут альтернативные варианты финансирование военной помощи Украине на фоне волнений в Палате представителей. Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность использования для этого грантовой программы Госдепа.

Об этом пишет Politico. Отмечается, что на эту возможность Байден намекнул 4 октября, когда заявил, что "есть другой способ, с помощью которого мы сможем найти для этого финансирование". Однако давать другие комментарии американский лидер не стал.

Один из чиновников рассказал изданию, что эти слова Бадйен касаются "существующих полномочий финансирования", которые ранее были предоставлены администрации Конгрессом и позволяют оказывать Украине дополнительную поддержку"немного дольше, если Конгресс не будет действовать".

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В США рассматривают, в частности, использование иностранного военного финансирования. Речь идет о программе, которая предоставляет гранты или займы для помощи странам-партнерам в приобретении вооружения и оборонного оборудования. Ее проводит Государственный департамент США. Однако даже если Америка воспользуется финансовыми полномочиями для закупки оружия, Конгресс все равно должен одобрить дополнительное финансирование для помощи Украине.

Существует еще один вариант – администрация Байдена может обратиться к Конгрессу с просьбой перенаправить финансирование из бюджета Пентагона на поддержку Украины. Такое мнение высказал официальный представитель американского оборонного ведомства. Однако пойти таким путем Штаты смогут только с разрешения законодателей.

В то же время представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер подчеркнул, что решения о том, какой путь выберет департамент, еще нет.

"Перенаправление – это всегда вариант для срочных нужд. На данный момент, насколько мне известно, не было принято решение об использовании перенаправления, как способа поддержания безопасности Украины. Мы по-прежнему стремимся работать с Конгрессом над дополнительным документом по Украине и получить полный бюджет", – сказал он.

Ситуация в США

После того, как 4 октября Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти, работа этого органа фактически стала. Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова говорила, что Палата представителей вернется к работе не раньше 10 октября.

Теперь должны состояться выборы нового спикера. Уже известны имена двух кандидатов на этот пост. Это лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ и Джим Джордан (Республиканская партия). Джордан является сторонником Трампа и недавно также заявил, что у Штатов есть более важные вопросы, чем помощь Украине – проблема на границе и криминал на улицах.

Также СМИ пишут, что выдвинуть свою кандидатуру на этот пост может и бывший президент США Дональд Трамп, известный своими скандальными заявлениями о войне в Украине.

В связи с этими событиями остается под вопросом одобрение Конгрессом фиансирования для дальнейшей поддержки Украины. Джо Байден подчеркнул, что помощь Киеву-в интересах американцев.

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