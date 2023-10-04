Комментарий Байдена прозвучал на фоне того, как республиканцы ищут нового спикера Палаты представителей.

Беспорядок в рядах республиканцев на Капитолийском холме вызывает беспокойство у президента Джо Байдена, поскольку он пытается обеспечить новое финансирование для Украины, о чем, по его словам, он скоро выступит с важной речью.

"Меня это беспокоит, но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената от обеих партий заявили, что поддерживают финансирование Украины", - сказал Байден на следующий день после того, как член Палаты представителей Кевин Маккарти был отстранен от должности спикера Палаты представителей, пишет CNN.

Комментарий Байдена прозвучал на фоне того, как республиканцы ищут нового спикера Палаты представителей. Ведущие претенденты на этот пост высказали разные позиции по Украине. Прокиевская группа, которая оценивает республиканских законодателей за их поддержку Украины, присвоила оценку "B" члену палаты представителей Стиву Скализу, который голосовал за предыдущие пакеты помощи.

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Байден присвоил члену палаты представителей Джиму Джордану самую низкую оценку, указывая на то, что он ранее голосовал против финансирования Украины. И Скализ, и Джордан объявили, что намерены баллотироваться на пост спикера.

Байден заявил, что в интересах американцев продолжать поддерживать Украину, и сказал, что выступит с речью, в которой будет подчеркнута эта точка зрения. Белый дом не сразу предоставил более подробную информацию о запланированном обращении.

Помощь Украине от США - детали

Поскольку будущее одобренной Конгрессом помощи Украине остается под вопросом, Байден заявил, что могут быть альтернативные методы поддержки Киева.

"Мы можем поддержать Украину следующим траншем, который нам нужен, и есть другой способ, с помощью которого мы сможем профинансировать финансирование", - сказал он без объяснения причин.

Отставка спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти во вторник может сигнализировать об изменениях в настроениях по помощи Украине. При этом, как пишет Reuters, некоторые из его возможных преемников решительно выступают за помощь Киеву, но другие категорически против.

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