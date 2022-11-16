Президент США припомнил "достижения" своего предшественника.

Лидер США Джо Байден отреагировал на намерение Дональда Трампа участвовать в следующих президентских выборах в 2024 году.

В своем Twitter Байден опубликовал короткий видеоролик, в котором припомнил "достижения" своего предшественника.

Среди перечисленных "достижений" Трампа – ориентирование экономики на богатых, рекордная безработица, атака на систему здравоохранения, заигрывание с экстремистами, атака на права женщин и так далее.

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"Дональд Трамп подвел Америку", – подписал ролик Байден.

Трамп подал заявку на участие в выборах в 2024 году: что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах США в 2024 году. Его помощники подали официальную заявку на участие в выборах.

"Возвращение Америки начинается прямо сейчас!" – заявил Трамп, обращаясь к своим сторонникам, собравшимся у его резиденции во Флориде.

Выступая, Трамп также подверг критике действующего президента США за то, что тот, по его словам, поставил страну на грань ядерной войны из-за неспособности совладать с конфликтом в Украине.