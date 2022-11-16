В обращении к своим поклонникам Трамп заявил, что при его президентстве у всех все было замечательно и все процветали, как никогда прежде.

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2024 года.

Его помощники подали официальную заявку на участие в выборах, в то время как сам бывший президент обратился к своим сторонникам, собравшимся у его резиденции во Флориде, передает Би-би-си.

"Возвращение Америки начинается прямо сейчас!" - провозгласил Трамп.

Он с гордостью описал четырехлетний период, который он провел в Белом доме.

"В эти короткие четыре года у всех все было замечательно, - сказал он. - Все процветали, как никогда прежде".

Трамп рассказал, что к моменту его ухода с поста экономика стремительно восстанавливалась после спада, вызванного эпидемией коронавируса.

"Теперь же мы страна, находящаяся в упадке", - продолжил он, напомнив о резком росте инфляции в стране, достигшей максимального значения за последние 40 лет.

Трамп также подверг критике действующего президента США за то, что тот, по его словам, поставил страну на грань ядерной войны из-за неспособности совладать с конфликтом в Украине.

"Даже буквально сегодня в Польшу прилетела ракета, вероятно, запущенная Россией, - сказал Трамп. - Люди совершенно разозлены и находятся в смятении. Они очень, очень разгневаны".

"Для того чтобы снова сделать Америку великой и славной, сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", - объявил он под громкие овации собравшихся.

Трамп пообещал, что с этого момента и вплоть до дня голосования в 2024 году он будет сражаться, как никто еще не сражался в истории.

"Мы нанесем поражение радикальным левым из Демократической партии, которые пытаются разрушить нашу страну изнутри", - заключил он.

Президентстсво Дональда Трампа

20 января 2017 года состоялась инаугурация 45-го президента США — Дональда Трампа.

На посту презиента он прославился тем, что в кратчайшие сроки вывел страну из Паржского климатического соглашения, усилил миграционную политику, и начал ликвидацию реформы здравоохранения.

8 мая 2018 года Трамп объявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном.

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