На данный момент известно о пяти погибших и трех пострадавших.

Во время митинга в университете Эль-Альто в Боливии ограждение на пятом этаже не выдержало натиска толпы, в результате чего некоторые студенты упали на первый этаж.

Об этом сообщает Explica.

"На данный момент известно о пяти погибших и трех пострадавших, которые находятся в реанимации, после того что произошло в университете Эль-Альто", - сообщил глава боливийского МВД Карлос дель Кастильо.

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Как сообщает пресс-служба университета, несчастный случай произошел на факультете экономических, финансовых и административных наук.

Президент страны Луис Арсе уже выразил соболезнования семьям погибших и выразил надежду на прояснение фактов случившегося.

Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!!!

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Автор: Денис Прядко