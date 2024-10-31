Песков утверждает, что просьбами помощи Киев втягивает Запад в войну, которую развязала РФ.

В Москве утверждают, что Украина обратилась к США за ракетами Tomahawk с дальностью 2500 километров, так как беспокоится продвижением российских войск.

Представитель кремлевского лидера Путина Дмитрий Песков сказал журналистам, что "динамика на фронтах вполне ясна и очевидна". По его словам, стратегические действия Украины, включая запрос на поставку таких ракет, направлены не только на укрепление собственных военных позиций, но и на якобы вовлечение западных стран в полномасштабную войну, развязанную РФ в 2022 году:

"Все эти "трюки", независимо от их секретности, ведут к тому, чтобы Киев "по уши" втянул Запад в конфликт и легитимизировал его. Так мы это видим".

Tomahawk для Украины

Ранее New York Times писал, что одним из секретных пунктов украинского плана победы является получение от Соединенных Штатов Америки ракет Tomahawk, которые имеют дальность действия 2400 километров. Анонимный собеседник назвал это требование абсолютно невыполнимым.

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В одном из последних интервью Владимир Зеленский фактически подтвердил эту информацию, возмутившись тем, что запрос о таких ракетах попал в СМИ. По его словам, эти данные должны были останется между Киевом и Белым Домом.

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