Он отметил, что это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил запрос Украины на ракеты Tomahawk, но подчеркнул, что это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Об этом глава государства заявил в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, комментируя информацию издания NYT о том, что Зеленский попросил ракеты Tomahawk в секретной части плана победы.

"Когда многие страны начали поддерживать план победы, вы видите, что сейчас происходит в медиа, - они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk", - заявил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что это было конфиденциальной информацией между Украиной и Белым Домом и выразил возмущение тем, что эта информация была слита в инфопространство.

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"Как понимать эти сообщения? Итак, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - добавил Зеленский.

Ракеты Tomahawk для Украины

На днях издание NYT распространило информацию, что в одной из секретных частей плана победы содержится требование о предоставлении Украине дозвуковых крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 2400 километров.

В то же время эксперты отмечают, что на данный момент США точно не дадут Украине ракеты Tomahawk, ведь Украина даже до сих пор не добилась от США отмены негласного запрета на применение ракет ATACMS по территории РФ.

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