Эти ракеты имеют дальность действия до 2400 километров, что в 7 раз больше, чем у ATACMS.

В одной из секретных частей плана победы президента Украины Владимира Зеленского, в пункте о комплексном неядерном стратегическом сдерживающем пакете, содержится требование о предоставлении Украине ракет Tomahawk с дальностью действия 2400 километров, пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Однако, по словам анонимного политика, это является "абсолютно невыполнимым требованием". Вместо поддержки плана победы, который, как утверждал Зеленский, положит конец войне с Россией, президент Украины получил лишь "вялую риторическую поддержку". В частности, как сообщается, ни одна страна не согласилась разрешить Украине обстреливать западными ракетами дальнего радиуса действия военные объекты в глубине РФ, и ни одна крупная страна не поддержала приглашение Украины в НАТО.

СМИ пишет, что из-за этого официальный визит Зеленского в США и Европу в течение последних недель "можно считать провальным".

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"Но настоящая аудитория для этого плана [победы] может находиться дома, считают некоторые военные аналитики и дипломаты. Зеленский может использовать свои жесткие позиции, включая недавнее обращение к парламенту, чтобы показать украинцам, что он сделал все, что мог, подготовить их к тому, что Украине, возможно, придется пойти на сделку, и дать украинцам удобного козла отпущения - Запад", - пишет NYT.

План победы - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что если План победы будет полностью реализован, мы увидим РФ на Саммите мира, по словам Зеленского. Президент Украины отметил, что в том списке содержится все, что необходимо для принудить Россию к справедливому миру.

Кроме того, Зеленский объяснил, как Харрис и Трамп отреагировали на план победы Украины. Однако решил оставить подробности в секрете.

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