Президент Еврокомиссии подошла очень близко к тому, чтобы откровенно призвать к смене режима в Минске.

В ЕС пообещали предоставить Беларуси три миллиарда евро через гранты и займы, если страна "изменит курс". Таким образом, в Брюсселе попытались усилить внутреннее давление на Александра Лукашенко, который сегодня встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Как пишет The Guardian, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подошла очень близко к тому, чтобы откровенно призывать к смене режима, когда пообещала финансирование в обмен на "переход" к демократии.

"Наше послание имеет две стороны. К народу Беларуси: мы видим и слышим ваше желание перемен, демократии и светлого будущего. И к белорусской власти: никакие репрессии, жестокость или насилие не сделает ваш авторитарный режим легитимным. До сих пор вы откровенно игнорировали демократический выбор белорусского народа. Пришло время изменить курс. Когда - а мы верим, что речь идет о "когда", а не о "если", - Беларусь начнет свой мирный демократический переход, ЕС поддержит ее", - сказала Фон дер Ляйен.

Читайте такжеCNN: Белорусы боятся возвращения советского "Железного занавеса"Предложение было озвучено незадолго до начала встречи Лукашенко с Путиным в Сочи. На протяжении нескольких лет ЕС надеялся вырвать Беларусь из российской сферы влияния, но, очевидно, все надежды были напрасными по вине текущего режима в Минске. Предложение денег от ЕС имеет признаки подхода в духе "кнута и пряника", нацеленного поощрить смену власти в стране.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Лесь Дымань