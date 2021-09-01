Представитель Национального фронта сопротивления Афганистана заявил, что талибы начали наступление 2 дня назад.

В "Талибане" заявили, что окружили провинцию Панджшер – единственный регион, который отказался сдаваться.

Об этом сообщает Reuters.

Старший лидер талибов Амир Хан Мотаки обратился к афганцам в Панджшере, призвав их сложить оружие и урегулировать конфликт мирным путем.

"Исламский эмират Афганистан является домом для всех афганцев", - заявил он.

Мотаки заверил, что талибы приложили много усилий для переговоров с лидерами сопротивления в Пандшере, однако они были безрезультатны.

В свою очередь представитель Национального фронта сопротивления Афганистана заявил, что талибы начали наступление 2 дня назад. Они напали в 3-4 районах, но были отброшены повстанцами.

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Ситуация в Афганистане

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа взяли под контроль столицу Афганистана Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, чтобы, по его словам, предотвратить кровопролитие.

Кто такой Ахмад Масуд - сын "Панджшерского льва"

Ахмад Масуд - сын легендарного экс-министра обороны Афганистана Ахмада Шаха Масуда. Прозванный "Панджшерским львом" полевой командир был убит террористами-смертниками из "Аль-Каиды" в 2001 году

Панджшер – единственная провинция, которая осталась неподвластна "Талибану". Именно здесь Ахмад Масуд призвал собраться всех, кто готов оказать сопротивление талибам.

Автор: Денис Прядко