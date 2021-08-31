США в любом своем сотрудничестве с правительством талибов будут руководствоваться только своими национальными интересами.

Движение "Талибан" должно выполнить ряд обязательств, чтобы обрести легитимность и поддержку своей власти в Афганистане.

Об этом говорится в обращении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

Он подчеркнул, что США в любом своем сотрудничестве с правительством талибов будут руководствоваться только своими национальными интересами. Это взаимодействие будет основываться не на том, что говорит правительство во главе с "Талибаном", а на том, что оно делает для выполнения своих обязательств, отметил Блинкен.

"Талибан стремится к международной легитимности и поддержке. Наше послание таково: любая легитимность и любая поддержка должны быть заслуженными. Талибы могут сделать это, выполняя обещания и обязательства в отношении свободы путешествий; уважая основные права афганского народа, включая женщин и меньшинства; выполняя свои обязательства по борьбе с терроризмом; не осуществляя репрессии в отношении тех, кто решит остаться в Афганистане; и сформировав инклюзивное правительство, которое может удовлетворить потребности и отражать стремления афганского народа", - сказал Блинкен.

Также он напомнил, что "Талибан" взял на себя обязательство не допустить использования Афганистана как базы для террористов, которые могут угрожать США или их союзникам.

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Талибан захватил власть в Афганистане

Автор: Александр Топчий