15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана / REUTERS

Появилось видео, на котором талибы летят на американском вертолете над Кандагаром с подвешенным в воздухе мужчиной.

Об этом информирует India TV.

В сети писали, что мужчина был мертв. Очевидцы утверждали, что жив, а закрепили боевики потерпевшего якобы ремнями безопасности.

Об инциденте стало известно после того, как американские военные эвакуировали своего последнего солдата из Афганистана. Это противоречит обещаниям талибов о том, что они никому не навредят.

В некоторых сообщениях также говорилось, что потерпевшим может быть переводчик, который сотрудничал с США и вовремя не эвакуировался из страны.

Талибан захватил власть в Афганистане

Автор: Яна Ставская