Об инциденте стало известно после того, как американские военные эвакуировали своего последнего солдата.

Появилось видео, на котором талибы летят на американском вертолете над Кандагаром с подвешенным в воздухе мужчиной.

Об этом информирует India TV.

В сети писали, что мужчина был мертв. Очевидцы утверждали, что жив, а закрепили боевики потерпевшего якобы ремнями безопасности.

Об инциденте стало известно после того, как американские военные эвакуировали своего последнего солдата из Афганистана. Это противоречит обещаниям талибов о том, что они никому не навредят.

В некоторых сообщениях также говорилось, что потерпевшим может быть переводчик, который сотрудничал с США и вовремя не эвакуировался из страны.

Талибан захватил власть в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.

В этот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

19 августа "Талибан" провозгласил новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан. В этот же день Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану.

30 августа в Пентагоне заявили о завершении вывода своего военного контингента, а также эвакуации американских граждан и беженцев из Афганистана. В связи с этим аэропорт Кабула перешел под руководство талибов.

Автор: Яна Ставская