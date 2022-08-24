По словам генсека НАТО, Путин сильно просчитался, рассчитывая одержать победу в войне против Украины за несколько дней.

Страны НАТО могут годами поддерживать Украину в борьбе против военной агрессии России.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью ZDF.

По его словам, Путин сильно просчитался, рассчитывая одержать победу в войне против Украины за несколько дней.

"Сейчас уже полгода идет война. Россия понесла большие потери – Украина смогла дать отпор и вернуть территории на севере вокруг Киева и на востоке вокруг Харькова, а также остановить наступление на Донбассе. Но войны непредсказуемы по своей природе. Мы смогли очень точно предсказать российское вторжение. Мы предупреждали об этом прошлой осенью. Но как пойдет война – непредсказуемо", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что задача западных стран - "максимально увеличить вероятность приемлемого с точки зрения Украины исхода войны".

"Что мы можем сделать, это оказать военную, финансовую, гуманитарную и экономическую поддержку Украине", - сказал генсек НАТО.

По его словам, Запад должен продолжать поддерживать Украину как с точки зрения солидарности с Киевом, так и для защиты своих собственных интересов. Ведь государства не могут просто вторгнуться к своим соседям, и если это позволить, в мире возрастет риск войны и агрессии против союзников по НАТО.

"Мы как НАТО имеем две роли: мы должны поддерживать Украину, близкого партнера. Другая задача - не допустить эскалации войны. Мы делаем это, посылая четкое сообщение России. Наша статья 5, приверженность коллективной обороне, неоспорима. Нападение на союзника приведет к ответу всего альянса", - сказал Столтенберг.

Он также добавил, что одним из выводов этой войны является понимание важности наличия запасов для поддержки военных усилий. "Нам нужна мощная оборона, чтобы предотвратить войны", – сказал Столтенберг.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка россиян захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления в апреле доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы.

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