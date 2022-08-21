Речь идет не о межконтинентальных баллистических ракетах, а о малом ядерном боеприпасе для срыва наступления.

Россия может использовать ядерное оружие в случае успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Вероятной целью может стать то подразделение украинских войск, которое будет вести наступательные действия.

Об этом заявил генерал, бывший глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании сэр Ричард Бэрронс в интервью ВВС.

По его мнению, для "защиты" россияне могут пойти на такой беспрецедентный шаг.

"Если Украина сможет собрать ресурсы для наступления и если Украина действительно достигнет успехов, то мы должны принять тот факт, что использование малого ядерного боеприпаса будет полностью соответствовать российской военной доктрине, в понимании российских политиков и военных", - объяснил Берронс.

Генерал отметил, что в соответствии с доктриной РФ, ядерное оружие может быть применено в ответ на ядерную атаку, а также в случае иной агрессии, которая "ставит под угрозу существование государства, и атаки на критически важные объекты".

"Речь идет не о межконтинентальных баллистических ракетах, а о малом ядерном боеприпасе для срыва наступления, который в глазах российских властей будет угрожать интересам государства", - уточнил он.

Эксперты выдвигают разные версии того, что может стать объектом российского ядерного удара: от демонстрационной детонации над морем до обстрела Киева.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Путин удивил заявлением по ядерной войне. Российский диктатор отметил, что такая война "не должна быть развязана".

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