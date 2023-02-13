Попадание разведывательных аэростатов в воздушное пространство США свидетельствует о необходимости усиления сотрудничества между членами НАТО в обмене разведданными и слежении за воздушным пространством.
Об этом на брифинге в понедельник заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, этот инцидент связан со схемой Китая и России.
"То, что мы увидели в США на прошлой неделе – это часть схемы, по которой Китай, а также Россия увеличивают разведывательную и наблюдательную деятельность против государств-членов НАТО через различные каналы. Уже были задействованы киберпространство, спутники и теперь – аэростаты", – пояснил он.
По его мнению, страны-члены НАТО должны быть бдительными, увеличить присутствие и усилить обмен разведданными, а также защиту и мониторинг воздушного пространства. Столтенберг добавил, что усиление сотрудничества в космической сфере, в частности сбора данных через спутники и обмен такими данными, должны обсудить на грядущей встрече министров обороны стран Альянса.
Неизвестные объекты над США
На днях американские военные сбили летающий объект у канадской границы.
Это уже четвертый подобный случай в этом месяце. В частности, 3 февраля США сбили над морем китайский воздушный шар или аэростат. В Китае настаивают, что это метеорологический зонд, который сбился с курса.
Кроме того, военные самолеты сбили неопознанные объекты над Аляской и над канадской территорией Юкон.