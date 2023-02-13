Это произошло примерно в 14 милях от границы.

Американские военные сбили четвертый неопознанный летающий объект недалеко от канадской границы.

Об этом сообщила Член Палаты представителей США от Мичигана Элисса Слоткин в микроблоге Twitter. Объект заметили над озером Гурон, за ним начали следить военные. Позднее пилоты ВВС США и Национальной гвардии сбили его.

Реактивный истребитель F-16 сбил объект той же ракетой, которая использовалась в предыдущих трех ситуациях, сообщил представитель Министерства обороны США. Канадский чиновник рассказал The Wall Street Journal, что инцидент произошел примерно в 14 милях от границы США.

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Помощник конгрессмена сказал, что объект имел форму восьмиугольника и находился на высоте 20 000 футов, представляя угрозу для коммерческих самолетов.

Сбитие объектов над США

Напомним, в начале февраля в США заявили, что зафиксировали в воздушном пространстве огромный китайский воздушный шар или аэростат. Президент Джо Байден приказал сбить его над морем.

Позже в Пентагоне заявили, что в тот день Китай отклонил запрос о телефонном разговоре между министрами обороны.

Также военные самолеты сбили неопознанные объекты над Аляской в ​​пятницу и над канадской территорией Юкон в субботу.

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