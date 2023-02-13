По данным Минобороны, в результате операции никто не пострадал.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки заявили, что воздушный объект над озером Гурон был сбит по указанию президента Джо Байдена.

Военные обнаружили его в воскресенье утром. В официальном заявлении на сайте Пентагона говорится, что воздушный объект, летевший на высоте примерно 20 000 футов, сбили около 14:42 по восточноевропейскому времени в штате Мичиган. Самолет F-16 выпустил по нему ракету AIM9x.

"Его траектория и высота вызывали опасения, в том числе то, что он может представлять опасность для гражданской авиации. Место, выбранное для этого сбития, дало нам возможность избежать столкновения с людьми на земле и повысить шансы на восстановление обломков. Нет никаких признаков того, что какие-либо гражданские лица пострадали или пострадали иным образом", - говорится в сообщении.

Видео дня

По оценке Пентагона, этот объект не представлял военной угрозы чему-либо на земле, однако угрожал безопасности полета. Также в Пентагоне были обеспокоены его потенциальными возможностями наблюдения.

Неопознанные объекты над США

Несколько часов назад стало известно, что американские военные сбили летающий объект недалеко от канадской границы. В СМИ сообщалось, что он имел форму восьмиугольника.

Это уже четвертый подобный случай в этом месяце. 3 февраля США сбили над морем китайский воздушный шар или аэростат. В Китае заявили, что это сбившийся с курса метеорологический зонд.

Кроме того, военные самолеты сбили неопознанные объекты над Аляской и над канадской территорией Юкон.

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