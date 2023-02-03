В Пентагоне отметили, что случаи такой активности наблюдались в течение последних нескольких лет.

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что в американском оборонном ведомстве уже несколько дней следят за китайским шпионским шаром. Он ведет разведку над северной частью Соединенных Штатов.

"Мы уверены, что этот высотный аэростат принадлежит Китаю. Случаи такой активности наблюдались в течение последних нескольких лет, в том числе администрацией. Воздушный шар сейчас летит на высоте, значительно превышающей коммерческое воздушное движение, и не представляет военной или физической угрозы для людей на земле", – приводит слова Райдера CNN.

Американские военные решили не сбивать шпионский шар. Официальные лица США работают над этим вопросом с правительством Китая как через китайское посольство в Вашингтоне, так и через дипломатическую миссию США в Китае.

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Отмечается, что хотя текущая траектория полета китайского воздушного шара проходит над "несколькими конфиденциальными местами", это не представляет значительного риска для сбора разведывательной информации.

Шпионаж в США

Российский военный корабль уже несколько недель дежурит у Гавайских островов, где расположена главная военно-морская база Тихоокеанского флота США. Береговая охрана США подозревает, что российский корабль находится рядом с островами в шпионских целях.

В ноябре 2022 года Федеральный суд США в Цинциннати вынес приговор гражданину Китая Сю Яньцзюню, который занимался шпионажем. Мужчину приговорили к 20 годам заключения.

Ранее ФБР предъявило супругам, майору медицинской службы США Джейми Ли Генри и ее супруге, врачу Анне Габриелян, обвинения в сговоре с целью передачи секретной информации российским властям.

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