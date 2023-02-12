Вооруженные силы страны проанализируют обломки последнего объекта.

Над территорией Канады на днях истребитель США F-22 успешно сбил ракетой AIM 9X неизвестный летающий объект. Это уже третье воздушное вторжение в Северную Америку в этом месяце.

Как пишет Bloomberg, за объектом с момента его обнаружения над Аляской наблюдали американские и канадские истребители.

"Похоже, это был небольшой цилиндрический объект – меньше, чем первый воздушный шар – и он представлял реальную угрозу безопасности гражданских полетов", – сказала министр обороны Канады Анита Ананд.

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Отмечается, что Вооруженные силы страны проанализируют обломки последнего объекта. В то же время в США сейчас работают над исследованием остатков воздушного шара и второго объекта, сбитого над Аляской.

По мнению издания, инциденты пролили свет на вероятные программы наблюдения Китая. США уверены, что воздушный шар был частью многолетней китайской шпионской программы под руководством военных, которая охватывает более 40 стран, но Пекин отвергает это утверждение.

Сбивание объектов в небе над Северной Америкой

В начале февраля над США заметили китайский разведывательный воздушный шар. Уже 4 февраля президент США приказал сбить шар-шпион.

После этого, Китай отклонил запрос о телефонном разговоре между Министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Китая Вэй Фенхе.

Позже Пекин выразил протест против действий Вашингтона в связи со взбиванием воздушного шара, залетела в американское воздушное пространство. Там утверждают, что это был "гражданский дирижабль". В то же время США планируют расширить санкции против Китая за этот инцидент.

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