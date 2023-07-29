Военная промышленность США хочет поставлять свой товар на различные рынки, в том числе в Аргентину.

США намерены продать 24 датских истребителей F-16 Аргентине.

Как сообщает издание Buenos Aires Times, Вашингтон стремится не допустить того, чтобы Аргентина купила истребители у Китая или Индии.

США срочно хотят подписать соглашение с Аргентиной, чтобы последняя не купила китайские истребители. Но Пекин предлагает новые самолеты, а не подержанные, а также гарантирует полный и неограниченный пакет оружия и датчиков в комплект к своему истребителю.

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Стоит заметить, что Аргентина находится под военным эмбарго, которое не позволяет им импортировать оружие и технику из стран НАТО. Такие санкции против Буэнос-Айреса инициировала Британия во время войны за Фолклендские острова. Но в Белом доме утверждают, что Великобритания уже сняла этот барьер, информирует издание.

Buenos Aires Times пишет, что военная промышленность США хочет поставлять свой товар на различные рынки, в том числе в Аргентину.

Ранее Дания подавала Пентагону запрос на обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16, но в США это разрешение выдавать не спешат.

Обучение украинских пилотов на F-16

На саммите НАТО в Вильнюсе коалиция из 11 стран во главе с Данией и Нидерландами официально согласилась обучать украинцев управлять F-16 и, возможно, другими истребителями.

Украина может получить самолеты F-16 ближе к концу текущего года, но одни лишь истребители вряд ли смогут переломить ход войны, заявлял представитель Белого дома Джон Кирби.

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