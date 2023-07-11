Меморандум подписали 11 стран-партнеров, которые будут проводить учения.

Министр обороны Украины Алексей Резников на саммите НАТО в Вильнюсе подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции для подготовки пилотов истребителей F-16.

Как сообщает Минобороны, глава ведомства поблагодарил Королевства Дании и Нидерландов, которые показали лидерство в этом процессе.

"Я особенно благодарен Дании и Нидерландам за их выдающееся лидерство в этом процессе", - сказал Резников.

По его словам, в меморандуме говорится, что украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал примут участие в программе обучения.

Кроме того, в программу впоследствии можно будет включить и другие типы истребителей. Также коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Украине полностью функциональных возможностей F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

F-16 для Украины

Украина едва ли не с самого начала полномасштабного вторжения России подчеркивала необходимость предоставления современных истребителей для защиты от российской агрессии. Чаще всего упоминали именно F-16, которые по большинству своих характеристик преобладают имеющиеся в России истребители.

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