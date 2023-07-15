Европа до сих пор ждет "зеленый свет" от Вашингтона.

Почти дюжина европейских стран, которые на этой неделе пообещали обучать украинских пилотов на американских истребителях F-16, все еще ждут официального утверждения программы Вашингтоном, пишет Politico со ссылками на американских и европейских чиновников.

Обучение с F-16 не может начаться до тех пор, пока Государственный департамент официально не подпишет запрос на передачу инструкций по эксплуатации, тренажеров и других материалов, связанных с самолетами, а этого еще не произошло.

Представитель Пентагона Гаррон Гарн отметил, что, хотя президент Джо Байден пообещал дать "зеленый свет" программе, официальный запрос "все еще рассматривается", и отметил, что дальнейшие комментарии должен давать Госдеп.

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По информации издания, сейчас нет никаких признаков того, что США в конце концов не дадут "зеленый свет" на проведение учений. Но запросы европейских стран обрабатываются долгие недели. Например, Дания подала запрос еще в прошлом месяце.

Учебный пакет будет включать, помимо обучения пилотов, подготовку технического персонала и наземных бригад. Заместитель министра обороны США по закупкам Уильям Лаплант ранее объяснял, Пентагон должен "убедиться, что есть готовность к работе – с переводом технических пособий, пакетов технических данных и плана поддержки" прежде чем давать согласие.

Обучение украинских пилотов на F-16

На этой неделе на саммите НАТО в Вильнюсе коалиция из 11 стран во главе с Данией и Нидерландами официально согласилась обучать украинцев управлять F-16 и, возможно, другими истребителями.

Европейские чиновники заявили, что надеются начать программу учений в августе в Дании и в Румынии в октябре, с привлечением компании-производителя F-16 Lockheed Martin.

Накануне объявления коалиции по F-16 во время саммита НАТО правительства Румынии и Нидерландов провели срочные переговоры с целью согласовать детали плана международной подготовки украинских пилотов. Официальные лица США в свою очередь в публичных заявлениях не говорят о срочности процесса. На этой неделе чиновник Пентагона Дуглас Симс заявил, что ситуация на передовой в Украине сейчас "неидеальная" для использования F-16.

Украинские власти настаивали, что F-16 срочно нужны ей для отражения российской агрессии. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский упрекнул партнеров за то, что тренировочные миссии до сих пор откладываются и расписания учений украинских пилотов нет.

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