Речь идет о комплексе Naval Strike Missile.

Государственный департамент США утвердил возможную продажу правительству Латвии морских ударных ракетных комплексов береговой обороны и сопутствующего оборудования.

Ориентировочная стоимость составляет 110 миллионов долларов, говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности Министерства обороны США. Сегодня они представили требуемый сертификат, уведомив Конгресс о возможной продаже.

Отмечается, что правительство Латвии запросило закупку системы NSM CDS, включая тактические, телеметрические и учебные ракеты, а также все необходимое оборудование.

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"Предлагаемая продажа повысит способность Латвии противостоять текущим и будущим угрозам в морской сфере Балтийского моря. Повышение потенциала береговой обороны Латвии и оперативная совместимость с вооруженными силами США и НАТО будут способствовать достижению целей США и Латвии в области обороны и безопасности в странах Балтии", - говорится в сообщении.

NSM CDS: что известно

Naval Strike Missile Coastal Defence System - это высокоэффективная система береговой обороны наземного базирования. Дальность поражения 400-килограммовой ракеты NSM составляет более 100 морских миль.

Известно, что система NSM CDS находится на вооружении Польши, США и Румынии. Ракета - Норвегии, Малайзии, Германи, США, Канады, Австралии, Испании, Великобритании и Нидерландов.

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