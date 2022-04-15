В администрации Байдена анонсировали ограничения в отношении тех, кто подрывает санкции против РФ.

Соединенные Штаты анонсировали новые меры по борьбе с уклонением России от санкций. Их объявят в течение "ближайшей недели-двух".

Об этом заявил советник президента США Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Reuters.

По его словам, этому вопросу Белый дом посвятит "ближайшие дни".

"Думаю, что в течение следующей недели-двух мы получим сведения о тех (странах и организациях - УНИАН), кто пытается способствовать уклонению Россией от санкций. Причем, как внутри РФ, так и за ее пределами. И они станут нашими мишенями", – сказал Салливан.

Как писал УНИАН, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны.

В Грузии убеждают, что не помогают РФ обходить санкции.

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