Страна до сих пор заявляет, что не будет вводить экономические санкции против России.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на данные украинской разведки о том, что россияне налаживают канал контрабанды через территорию Грузии.

Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

"Проще говоря, это ложь! Такой тип дезинформации со стороны страны-партнера, особенно при этих обстоятельствах, является абсолютно неприемлемым", - подчеркнул он.

Как писал УНИАН, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны.

"Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности поставки крупной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом, представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов", – сообщили в ГУР.

Кроме этого, Грузия до сих пор не считает нужным вводить санкции против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Так, 25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что его государство не присоединится к западным санкциям против России – ни финансовым, ни экономическим.

1 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна все же присоединяется ко всем международным санкциям, введенных против РФ из-за войны в Украине.

Но уже 3 апреля премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не будет вводить экономические санкции против России.

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