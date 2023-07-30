Кроме этого, страны решили открыть доступ американским военным к австралийским объектам.

Австралия и США усилят сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, включая сферу разведки.

Госдепартамент США опубликовал общее заявление правительств двух стран, в котором говорится об углублении сотрудничества и осуждается Россия за ее войну в Украине, передает Голос Америки.

В частности, в документе отмечается, что обе страны осудили "незаконную и аморальную" войну РФ против Украины и призвали Кремль "немедленно полностью" вывести войска за пределы международно признанных границ Украины.

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Также США и Австралия осудили использование Россией зерна в качестве оружия, включая ее решение выйти из Черноморской зерновой инициативы. В связи с этим США и Австралия призвали всех, кто имеет влияние на РФ, особенно Китай, использовать его для прекращения войны.

В общем заявлении двух стран говорится, что ядерные угрозы РФ представляют собой неприемлемую угрозу миру, и что применение ядерного оружия встретит решительный отпор.

США и Австралия также решили создать к 2024 году объединенный разведывательный центр. Предполагается, что Центр будет способствовать "укреплению сотрудничества между австралийской разведкой и разведывательным управлением Пентагона в вопросах, представляющих общий интерес в Индо-Тихоокеанском регионе".

Также в документе говорится о взаимной выгоде в сотрудничестве между Австралией и США, включая доступ американских военных к австралийским объектам для проведения мероприятий. Такой доступ осуществляется на основе ротации, по взаимному определению и по приглашению Австралии, при полном уважении и соблюдении суверенитета как Австралии, так и США.

В рамках расширенного воздушного сотрудничества было объявлено о намерении ротировать в Австралии морские патрульные и разведывательные самолеты ВМС США с возможностью пригласить в будущем к участию в проекте других партнеров.

Усиление военного сотрудничества с Австралией

Индо-Тихоокеанский регион является объектом пристального внимания США. А Австралия в последнее время значительно оживила военноевзаимодействие с НАТО и США, в частности. Власти страны даже пригласили на саммит Альянска, который прошел в начале месяца в Вильнюсе. Ввиду этого некоторые западные эксперты заговорили о том, что не удивятся, если НАТО расширит свои рамки на вышеупомянутый регион.

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