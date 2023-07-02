В Австралийском управлении терапевтических товаров официально одобрили соответствующее нововведение в практике психиатров с 1 июля.

Австралия стала первой страной мира, разрешившей психологом практиковать для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и депрессии "экстази".

Соответствующие нововведение одобрило к применению Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) с 1 июля 2023 года, сообщает SkyNews.

Речь идет о группе препаратов, в состав которых входят компоненты метилендиокси‑метамфетамин (МДМА) или псилоцибин. В мире эти вещества считают наркотиками.

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В TGA уточнили, что пришли к соответствующему решение из-за дефицита эффективных способов лечения пациентов с такими расстройствами.

Там уточняют, что такие лекарства будут относиться к категории "препаратов, применяющихся под строгим контролем и только в медицинских целях". Их можно будет использовать исключительно под контролем врача, выписавшего рецепт.

В Британии случился скандал из-за мужчины с "ОКР"

Напомним, что различные расстройства психики, к сожалению, достаточно частое явление в современном мире.

Недавно британский форум Mumsnet взволновал скандал из-за мужчины, страдающего на "ОКР" (обсессивно-компульсивного расстройство). Подробностями болезни поделилась его половой партнер.

Она пожаловалась, что из-за обострения болезни мужчина не хочет с ней спать в одной кровати, но при этом от интимных отношений не отказывается. Из-за этого она чувствует себя "грязной".

Размолвка влюбленных вызвала активную дискуссию в обществе: некоторые участники форума посчитали, что "ОКР" - не та вещь, которую человек сам для себя выбирал, поэтому нужно понять его проблему, другие говорили, что оба партнера должны чувствовать себя комфортно и если болезнь ранит чувства близких людей - это проблема.

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