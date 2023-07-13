Уже сейчас геополитическая ситуация для Китая усложнилась из-за его отношения к войне в Украине.

Молчаливая поддержка Пекином российского вторжения в Украину вынуждает Запад укреплять связи со странами-соседями самого Китая. В итоге "пророссийский нейтралитет" Китая вредит ему самому, пишет Newsweek.

"Китай уже давно выступает против любого предполагаемого влияния или деятельности НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Но похоже, что решение Китая предложить молчаливую поддержку вторжению Москвы в Украину стимулирует растущий интерес НАТО к Индо-Тихоокеанскому региону", – отмечает издание.

Авторы публикации признают, что пока нет прямых доказательств военной помощи Китая российскому вторжению в Украину. Однако Пекин углубляет экономические и политические связи с Кремлем и принципиально отказывается осуждать само вторжение.

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"Западные столицы все больше опасаются, что Пекину нельзя доверять как законному партнеру в поддержании основанного на правилах международного порядка после Второй мировой войны, разработанного и с тех пор охраняемого трансатлантическим блоком", – пишет Newsweek.

По словам президента США Джо Байдена, сегодня НАТО "работает над углублением связей между атлантическими и тихоокеанскими демократиями, чтобы они могли лучше работать вместе для достижения общих ценностей, к которым мы все стремимся". По его словам, такие принципы включают "свободу судоходства и полетов, сохранение открытых наших общих морей и неба, чтобы каждая страна имела равный доступ к нашему глобальному общему пространству". Newsweek констатирует, что все эти принципы являются областями постоянной напряженности в отношениях с Пекином.

Лидеры четырех индо-тихоокеанских стран — Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии — приняли участие в саммите НАТО на этой неделе в Вильнюсе, где провели серию двусторонних переговоров и дискуссий с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом – "к большому ужасу Пекина", утверждает Newsweek.

Перед переговорами премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что "в нынешних суровых условиях международной безопасности безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы". А в июне он же утверждал, что "Украина сегодня может стать Восточной Азией завтра", намекая на угрозу Тайваню со стороны Китая.

Временный поверенный в делах посольства Японии в США Тамаки Цукада на днях заявил, что Япония сегодня активно поддерживает Украину и вводит санкции против России не по требованию партнеров, а "в наших собственных интересах". При этом Цукада прямо признал, что растущее внимание НАТО к Индо-Тихоокеанскому региону напрямую связано с войной в Украине.

"Военные усилия России в Украине будут устойчивыми только в том случае, если Китай продолжит поддерживать Россию. НАТО заинтересовано в наблюдении и, если необходимо, в контроле за поведением Китая в интересах НАТО", – заявил он.

Ранее обсуждалась возможность открытия "офиса НАТО" в Токио. Предполагалось, что такое решение могли бы утвердить на вильнюсском саммите НАТО. Но острая реакция Пекина побудила Альянс пока отложить это решение.

Тем не менее, Столтенберг сказал, что вопрос о возможном японском офисе НАТО "все еще находится на рассмотрении", а японский депутат Руи Мацукава заявил, что потенциал Китая как будущей "угрозы безопасности" означает, что офис НАТО в Восточной Азии "будет полезен не только для Японии".

"Даже без нового физического офиса связи НАТО с индо-тихоокеанскими демократиями, похоже, будут углубляться, равно как и зарождающаяся напряженность в отношениях с Пекином", – констатирует издание.

Китай готовится к войне за Тайвань

Финансовый аналитик Дж. Кайл Басс заявил, что Пекин сейчас предпринимает ряд финансовых и экономических мер, указывающих на подготовку к скорой войне. Эксперт полагает, что китайское вторжение на Тайвань может состояться уже через год-полтора.

Зимой ЦРУ предупредило, что Китай действительно готовится к войне за Тайвань. Американская разведка не считает эту войну совершенно неизбежной, но потенциально Китай будет готов к ней в 2027 году.

Между тем руководитель Китая Си Цзиньпин тоже в публичных заявлениях утверждает, что китайцам следует готовиться к войне и "великой борьбе".

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