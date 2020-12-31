В Австралии спасли моряка, который несколько часов цеплялся за маяк в Тихом океане.
Читайте такжеВ Нигерии люди из-за голода штурмуют магазины (видео)Об этом пишет CNN.
64-летний Дэвид Симпсон выпал из своей лодки, когда сильная волна обрушилась на судно недалеко от Калаундры. Его лодка с собакой на борту уплыла, а затем ему удалось проплыть около полумили к маяку.
Другой моряк позже обнаружил судно со все еще работающим мотором и собакой на борту. Он сообщил об этом властям.
Симпсон сказал, что пытался привлечь внимание любым способом, и даже снял шорты, чтобы помахать ими.
«Может быть, поэтому никто не остановился, потому что я был голым», - сказал он.
Через три часа после того, как была поднята тревога, Симпсона обнаружили. Его заметили с вертолета в 2,5 километрах от судна.
«Ему очень повезло, что он смог добраться до этого маяка», - сказал Ян Хант, командир береговой охраны Мулулабы.
Вам может быть интересно
- В Харькове охранник супермаркета спас жизнь девушке (видео)
- Во Львове школьник помог спасти 69-летнюю соседку (видео)
- В России живодеры выбросили кота в завязанном мешке: его спасли сортировщики мусора (видео)
- Во Флориде мужчина вытащил из пасти аллигатора свою собаку (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram