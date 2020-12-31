Мужчина пытался привлечь внимание любым способом, и даже снял шорты, чтобы помахать ими.

В Австралии спасли моряка, который несколько часов цеплялся за маяк в Тихом океане.

Читайте такжеВ Нигерии люди из-за голода штурмуют магазины (видео)Об этом пишет CNN.

64-летний Дэвид Симпсон выпал из своей лодки, когда сильная волна обрушилась на судно недалеко от Калаундры. Его лодка с собакой на борту уплыла, а затем ему удалось проплыть около полумили к маяку.

Другой моряк позже обнаружил судно со все еще работающим мотором и собакой на борту. Он сообщил об этом властям.

Симпсон сказал, что пытался привлечь внимание любым способом, и даже снял шорты, чтобы помахать ими.

«Может быть, поэтому никто не остановился, потому что я был голым», - сказал он.

Через три часа после того, как была поднята тревога, Симпсона обнаружили. Его заметили с вертолета в 2,5 километрах от судна.

«Ему очень повезло, что он смог добраться до этого маяка», - сказал Ян Хант, командир береговой охраны Мулулабы.

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Автор: УНИАН