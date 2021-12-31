Премьер-министр Польши убежден, что в ЕС должны среагировать на такой шантаж.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал слова Владимира Путина об отправке газа в Европу в обмен на согласие на "Северный поток-2".

Об этом он заявил во время пресс-конференции, комментируя слова президента России Владимира Путина, который на заседании правительства отметил, что газопровод "Северный поток-2" будет способствовать стабилизации цен на газ в Европе, сообщает Biznes Alert.

Читайте также"Газпром" вторую неделю подряд игнорирует мощности "Ямал-Европы""Президент Владимир Путин своими словами подтверждает, что газопровод является элементом газового шантажа России. Трудно найти лучшее доказательство того, от чего мы предостерегаем, о чем мы говорим уже несколько лет", - сказал Моравецкий.

"Сегодня Россия и Брюссель несут общую ответственность за очень высокие цены на энергоносители, за очень высокие цены на газ, за очень высокие цены на электроэнергию. Они, в свою очередь, превращаются в высокие цены на разнообразные продукты и услуги, поэтому это правда об инфляции, которая, к сожалению, очень высока", - добавил Моравецкий.

"Если вы там в Западной Европе будете вежливы, мы откроем кран и газ потечет, если нет – то у вас будут проблемы. Мы в Европе, во всем Европейском Союзе должны четко реагировать на такой шантаж", - убежден премьер-министр Польши.

Моравецкий добавил, что ответом на такие заявления должен быть твердая политика в краткосрочной перспективе, а также расширение газовой и энергетической инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее глава кабинета президента Польши Павел Шрот заявил, что не исключает любого варианта развития ситуации на границе Украины с Россией.

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