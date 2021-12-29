Военные беспилотники будут оснащены электрооптическими боеголовками, смогут вести разведку, выявлять угрозы и наводить цели.

Министерство национальной обороны Польши подписало контракт на поставку ста польских военных беспилотников.

Беспилотные летательные комплексы будут оснащены электрооптическими боеголовками - благодаря этому сухопутные войска и спецподразделения смогут дистанционно вести разведку местности, выявлять угрозы и координировать цели действий, сообщает "Польское радио".

Министр национальной обороны Мариуш Блащак отметил, что сегодня беспилотники чрезвычайно нужны каждой армии, даже в мирное время. Он отметил, что беспилотные летательные системы будут взаимодействовать с другими элементами техники, которые недавно получили польские войска.

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"Чтобы войско было эффективным и могло эффективно защищать нашу родину, оно должно иметь полный спектр вооружения, а следовательно пушки-гаубицы "Краб" будут более эффективными, когда в артиллерийских подразделениях будут также беспилотники, которые будут выполнять задачи, связанные с разведкой и наведением целей", - сообщил министр.

Беспилотники для польской армии будет производить польский консорциум, в состав которого входят Polska Grupa Zbrojeniowa (Польская вооруженная группа) и Wojskowe Zakłady Lotnicze (Заводы военной авиации) в Лодзи и Бидгоше. Это "мини" классы - они смогут непрерывно летать в течение трех часов на расстояние до 35 километров. Одним из их преимуществ является низкий уровень шума.

Вместе с беспилотниками польская армия также получит пакет материально-технического обеспечения и обучения, включая наземные станции управления и терминалы данных. Вся система получила кодовое название Wizjer. Поставка нового оборудования запланирована на 2024-2027 годы.

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