Страна планирует провести несколько дебатов на миротворческие темы.

1 мая завершилось председательство России в Совете Безопасности ООН. Москва находилась на этой роли в течение всего апреля.

Преемником РФ во главе Совбеза уже стала Швейцария, о чем тамошнее Министерство иностранных дел известило на своей официальной странице в Twitter.

Для этой страны председательство будет первым в ее истории. Швейцария уже определила приоритетные направления своей работы в течение соответствующего срока.

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Страна планирует проведение дебатов, которые будут посвящены развитию устойчивого мира. Председательствовать на них будет швейцарский глава МИД Иньяцио Кассис. Также запланированы еще одни дебаты под руководством президента Алена Берсе. Они будут касаться вопросов защиты гражданского населения.

На конец мая также запланировано мероприятие, приуроченное к 75-й годовщине миротворческой деятельности организации. Именно в 1948-м году Совбез отправил на Ближний Восток свою дебютную миротворческую миссию с целью прекращения огня.

Деятельность России в Совбезе ООН в течение апреля: главное

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высмеял председательство России в Совбезе ООН, назвав это "отличной шуткой для Дня дураков".

Выступление уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации Марии Львовой-Беловой был заблокирован британскими дипломатами. Причиной стало то, что представители стран Запада не "хотели терпеть распространение дезинформации".

На заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, которое проходило в конце апреля, российской делегации выдали визы в последний момент. Однако пропагандистов не пустили в Штаты, из-за чего глава МИД РФ Сергей Лавров был очень недоволен.

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