Европейский Союз выступит против любых злоупотреблений со стороны российского председательства.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал председательство Российской Федерации в Совете безопасности ООН. Он подчеркнул, что это "уместно для первоапрельского Дня дураков".

"Сегодняшнее председательство России в Совете безопасности ООН уместно для первоапрельского Дня дураков. Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН", – написал Боррель в Twitter.

Чиновник подчеркнул, что Европейский Союз выступит против любых злоупотреблений со стороны российского председательства.

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Председательство России в Совбезе ООН

1 апреля Россия вступила на пост председателя в Совете Безопасности ООН. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис "поздравил" РФ, подчеркнув, что ждет "энергичных дискуссий по предложению Украины относительно назначения ваших военных кораблей".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это событие показывает "полное банкротство таких институтов", как Совбез ООН. Он добавил, что эта новость абсурдная и деструктивная.

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