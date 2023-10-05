Олаф Шольц опасается эскалации напряженности между его страной и Россией.

Канлер Германии Олаф Шольц отказывается отправить Украине мощные крылатые ракеты Taurus, немецкий аналог британских Storm Shadow, опасаясь, что они будут использованы для атаки на Керченский мост.

Канцлер Германии сопротивляется давлению со стороны Великобритании и Украины с требованием поставить ракеты, несмотря на заверения Лондона, что они будут выпущены только по целям, одобренным Берлином, пишет The Telegraph.

Шольц особенно обеспокоен тем, что Киев может использовать ракеты Taurus, дальность действия которых составляет 310 миль, для поражения Керченского моста, соединяющего Россию с оккупированным Крымом.

Видео дня

По данным Bild, Шольц также обеспокоен тем, что поставка ракет Taurus может привести к прямой конфронтации с Россией, поскольку Германии придется предоставить "геоданные" или персонал на местах, чтобы помочь Украине в использовании этого комплекта.

Британские официальные лица пытались убедить Шольца, что он может избежать серьезной эскалации в отношениях с Россией, показав ему разведывательные данные, которые подтверждают, что Украина не наносит удары по целям Storm Shadows без одобрения Великобритании.

Этот шаг Шольца может привести к дальнейшей изоляции его от части немецкого оборонного ведомства по вопросу ракет Taurus. На прошлой неделе Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель комитета по обороне в Бундестаге, публично призвала канцлера Германии отправить ракеты. По ее словам, отсрочка такого шага "только продлит страдания".

Она также утверждала, что согласно международному праву Украина имеет право совершать нападения на территорию страны-оккупанта "независимо от того, где это оружие было произведено и кто его поставил".

Немецкие лидеры ранее заявляли, что доставка ракет может привести к слишком эскалации напряженности в отношениях между Германией и Россией, хотя они не исключали этот шаг напрямую.

Вопрос отравки Украине ракет Taurus

Киев особенно заинтересован в приобретении ракет Taurus, поскольку они имеют большую дальность действия, чем Storm Shadows и французские SCALP, которые уже поставлены в Украину.

Их большая дальность действия, которая примерно на 30 процентов больше, чем у их французских и британских аналогов, позволит пилотам стрелять ракетами по целям с более безопасного расстояния и потенциально избегать российских систем ПВО.

Шольц имеет опыт глубокого нежелания отправлять оружие в Украину, как это было в его предыдущем споре с Украиной и западными союзниками по поводу медленной поставки танков Leopard 2.

Вас также могут заинтересовать новости: