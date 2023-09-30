Правда самих ракет Украине до сих пор не предоставили, и не понятно, дадут ли вообще.

Германия должна как можно быстрее передать Украине крылатые ракеты Taurus. А украинцы имеют полное право атаковать военные объекты на российской территории любым оружием независимо от его происхождения.

Об этом заявила председатель оборонного комитета немецкого парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью изданию Berliner Morgenpost.

"Мы должны немедленно доставить Taurus, потому что прицельным использованием крылатых ракет украинская армия может серьезно нарушить российские поставки. Каждый из нас взвешивает свои действия. Но вы также можете продлить страдания, слишком долго колеблясь", – заявила Штрак-Циммерманн, комментируя длительные колебания Берлина относительно предоставления оружия Украине.

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На вопрос, считает ли она правомерными украинские удары немецкими крылатыми ракетами по территории России, Штрак-Циммерманн ответила утвердительно.

"Международное право также позволяет Украине атаковать военные объекты на территории российского агрессора. Абсолютно независимо от того, где было изготовлено оружие и кто его поставлял", – подчеркнула она.

Эпопея с передачей Украине немецких ракет Taurus

Как писал УНИАН, Украина уже давно уговаривает Германию передать крылатые ракеты Taurus. Берлин до сих пор колеблется несмотря на то, что британские и французские ракеты Storm Shadow и Scalp, которые являются аналогами Taurus, уже давно в Украине. Немецкие чиновники рассказали журналистам, что трехпартийное коалиционное правительство Германии давно одобрило поставки Taurus, но именно канцлер Олаф Шольц заморозил его.

По сообщениям СМИ, Шольц якобы хочет, чтобы сначала США пообещали предоставить Украине свои ракеты ATACMS, и только тогда он даст согласие на Taurus. Именно такая схема была в случае с предоставлением немецких танков. Однако до сих пор США ракеты не пообещали.

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