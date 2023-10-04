"За кулисами" Германия уже дала понять, что не станет принимать такое решение.

В ближайшее время Германия не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Хотя эти поставки не исключены в будущем, они считаются "крайне маловероятными".

Об этом пишет издание Bild со ссылкой на представителей немецких и украинских властей. Отмечается, что официального отказа в передаче ракет Taurus Киеву Берлин пока не предоставлял. Однако "за кулисами" Германия уже дала понять, что не станет принимать такое решение.

"Представителям украинского правительства на переговорах с немецкой стороной дали понять, что Германия в то же время хочет сделать все возможное для дальнейшего усиления украинской противовоздушной обороны и, возможно, поставит больше ракет для комплексов Patriot", – пишут журналисты.

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Примечательно, что на прошлой неделе на закрытом заседании комитета по иностранным делам Бундестага канцлер Германии Олаф Шольц озвучил вероятную причину отказа в поставках. Издание отмечает, что когда его спросили, почему Берлин не может пойти по пути Великобритании и Франции, которые уже поставляют Украине дальнобойные ракеты, он ответил, что обе страны "могут делать то, что нам не разрешено, поэтому такой вопрос перед ними не стоит".

"Представители немецкого правительства также выражали обеспокоенность тем, что ракетами Taurus может быть поражен Керченский мост",– говорится в материале. Утверждается, что этот вопрос также поднимался на встречах представителей ФРГ, Великобритании и Франции.

Ракеты Taurus для Украины

Разговоры о том, чтобы предоставить Украине немецкие ракеты Taurus точатся уже несколько месяцев. Несмотря на то, что и Франция, и Великобритания поставили украине свои дальнобойные ракеты – Scalp и Storm Shadow – Берлин не спешит принимать аналогичное решение.

Ранее WSJ писало, що канцлер Германии Олаф Шольц заморозил поставки этих ракет в Украину, поскольку имеет ряд опасений. Среди них – возможная необходимость в работе немецких техников на земле.

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