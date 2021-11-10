Энтони Блинкен подчеркнул, что США неизменно будут поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупреждает, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые украинские территории, как это Россия уже сделала в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

"Мы обеспокоены сообщениями о необычной российской военной деятельности возле Украины. Мы отслеживаем ситуацию в регионе очень внимательно, как мы всегда это делаем, и также продолжим проводить тесные консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу. Мы ясно дали понять, что любые эскалационные агрессивные действия станут большой проблемой для Соединенных Штатов. Мы продолжим поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины", - подчеркнул Блинкен.

При этом, он напомнил о тактике РФ обвинять Украину в провокациях.

"У нас нет ясности относительно намерений Москвы. Но мы знаем ее тактическую схему. И наше беспокойство заключается в том, что Россия может сделать серьезную ошибку при попытке повторить то, что она совершила в 2014 году, когда она сосредоточила силы вдоль границы, перешла на суверенную украинскую территорию, и ложно утверждала, что ее спровоцировали", - сказал Блинкен.

При этом, госсекретарь США одобряет значительную сдержанность Украины, которую она демонстрирует, поскольку, по его словам, если и появляются провокации, то они происходят исключительно со стороны РФ, и в частности свидетельством этому является перемещение военных сил возле украинской границы.

"Приверженность Соединенных Штатов к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины является твердой", - заявил Блинкен и добавил, что эта позиция не изменится.

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Как сообщал УНИАН, 2 ноября заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала сообщение издания The Washington Post со ссылкой на собственные источники о том, что Россия концентрирует свои войска на границе с Украиной.

Она заявила, что по состоянию на 1 ноября разведка не фиксирует значительного перемещения войск, их приближения или нетипичного увеличения на границе Украины.

По ее словам, "происходящее трактуется как плановые мероприятия в рамках перемещения войск после завершения учений".

Она уточнила, что Минобороны постоянно фиксирует, как накануне важных политических встреч или событий возникают информационные провокации и действуют российские информационно-психологические операции. А поэтому, отметила Маляр, "бесконечно происходит распространение не соответствующей действительности информации".

Автор: Виталий Саенко