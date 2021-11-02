Президент и главный американский дипломат также поднимали вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном напряженную ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Как сообщил глава государства в Twitter, встреча состоялась на полях конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго (Великобритания).

Читайте такжеЗеленский встретился с Трюдо: обсудили упрощение поездок в Канаду для украинцев"На встрече обсудили напряженную ситуацию безопасности на Донбассе. Поднимали вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике", – написал Зеленский.

Он добавил, что США "твердо поддерживают территориальную целостность Украины, приветствуют прогресс в реформах и решительную настроенность на их воплощение".

Ранее 2 ноября Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Во время встречи они обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Напомним, в 2014 году часть Донбасса захватили боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР", которых поддержала Российская Федерация. На часть востока украинского государства также вторглись войска РФ.

Автор: Антонина Доломанжи