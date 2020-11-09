В Баку заверили, что готовы выплатить компенсацию.

Министерство иностранных дел Азербайджана в специальном заявлении признало, что войска страны сбили вертолет Ми-24, который принадлежал России. Это произошло недалеко от азербайджанской границы с Арменией.

Как пишет Reuters в Баку отметили, что сбили российский вертолет ошибочно. При этом, азербайджанская сторона извинилась перед Москвой и заверила, что готова заплатить компенсацию.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что один из вертолетов Ми-24, который принадлежал российской армии, был сбит над Арменией. Это произошло в регионе, который граничит с Азербайджаном. В результате двое членов экипажа погибли, а еще один был ранен.

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Перевод: Лесь Дымань