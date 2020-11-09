Министерство иностранных дел Азербайджана в специальном заявлении признало, что войска страны сбили вертолет Ми-24, который принадлежал России. Это произошло недалеко от азербайджанской границы с Арменией.
Как пишет Reuters в Баку отметили, что сбили российский вертолет ошибочно. При этом, азербайджанская сторона извинилась перед Москвой и заверила, что готова заплатить компенсацию.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что один из вертолетов Ми-24, который принадлежал российской армии, был сбит над Арменией. Это произошло в регионе, который граничит с Азербайджаном. В результате двое членов экипажа погибли, а еще один был ранен.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Азербайджан, Армения и США договорились о перемирии в Нагорном Карабахе
- Financial Times: Россия не против территориальных уступок ради конца войны в Нагорном Карабахе
- Война в Нагорном Карабахе: Армения просит помощи у Путина
- Конфликт в Нагорном Карабахе обострился
- В Азербайджане заявили о взятии стратегически важного города Шуша в Карабахе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram