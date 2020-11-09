Двое членов экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования.

Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) над Арменией у границы с Азербайджаном.

Об этом УНИАН сообщили в Минобороны России.

Читайте такжеПутин может отдать власть только одному человеку-Фейгин

«9 ноября около 17:30 мск (16:30 по Киеву) при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК», - говорится в сообщении.

Сообщается, что двое членов экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования. Ми-24 РФ упал в горную местность в Армении.

Командование 102-й военной базы РФ, дислоцированной в Гюмри, разбирается, кто сбил российский вертолет Ми-24 над Арменией.

«Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности тех, кто стрелял по российскому вертолету», - говорится в сообщении.

Война в Нагорном Карабахе: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Роман Цимбалюк