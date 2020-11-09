Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) над Арменией у границы с Азербайджаном.
Об этом УНИАН сообщили в Минобороны России.
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«9 ноября около 17:30 мск (16:30 по Киеву) при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК», - говорится в сообщении.
Сообщается, что двое членов экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования. Ми-24 РФ упал в горную местность в Армении.
Командование 102-й военной базы РФ, дислоцированной в Гюмри, разбирается, кто сбил российский вертолет Ми-24 над Арменией.
«Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности тех, кто стрелял по российскому вертолету», - говорится в сообщении.
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