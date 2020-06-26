Иран согласился передать Франции для расшифровки "черные ящики" самолета МАУ - Енин

Замглавы министра иностранных дел отметил, что профессиональное расшифровки черных ящиков, которое может сделать Франция при участии лучших экспертов из Украины и других стран, - необходимый шаг к завершению технического расследования сбития украинского самолета в небе над Тегераном.

Представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы самолета «Международных авиалиний Украины» рейса PS752.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Facebook.

«Только что на Совете ИКАО представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы самолета украинских авиалиний рейса PS752. Это стало возможным благодаря последовательному давлению украинского правительства и их коллег из других стран», - написал замминистр.

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«Поскольку в марте мы уже слышали похожее обещание от Ирана, относимся к сегодняшнему заявлению со сдержанным оптимизмом. Для нас изначально было принципиально важным найти способ, гарантирующий международное признание результатов экспертизы и следствия в целом (вспомните опыт МН17 - Нидерланды тогда передали бортовые самописцы на расшифровку британцам, чтобы избежать каких-либо сомнений в своей непредвзятости)», - отметил Енин.

Поэтому, по его словам, профессиональная расшифровка черных ящиков, которую может сделать Франция с участием лучших экспертов из Украины и других стран, - необходимый шаг к завершению технического расследования сбития украинского самолета в небе над Тегераном в соответствии с требованиями Чикагской конвенции.

«Это малый, но важный шаг, который приближает прежде всего семьи погибших и всю Украину к установлению правды о катастрофе и справедливости! Мы продолжим свою работу над установлением справедливости и привлечением к ответственности всех причастных», - подытожил замглавы МИД.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Спустя три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана Зариф заявил, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не расшифровывать их данных без участия заинтересованных сторон.

6 апреля появилась информация, что представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи отметил, что иранские военные «правильно» сделали, сбив украинский самолет. По его словам, никаких арестов в связи с инцидентом не было.

27 апреля глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба и глава МИД Ирана Зариф провели телефонный разговор, во время которого Зариф заявил, что слова Норузи не соответствуют действительности и противоречат официальной позиции Ирана. Министр также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования сбития украинского лайнера.

В МИД Украины не исключают возможности подачи иска в Международный суд ООН против Ирана из-за сбития самолета МАУ.

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