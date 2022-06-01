Матеуш Моравецкий отметил, что налоги в бюджет РФ значительно сокращаются в несырьевых секторах.

Западные санкции в отношении Российской Федерации действуют. Эффект от введенных ограничений слабо виден из-за постоянных поступлений в российский бюджет от продажи нефти и газа.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи Европейского совета в Брюсселе.

По словам польского политика, действие санкций США и Евросоюза видно на поступлениях налогов в бюджет Российской Федерации - они значительно сокращаются в несырьевых секторах. При этом он указал, что мгновенного эффекта ждать не стоит.

Кроме того, Моравецкий отметил, что экономика РФ теряет технологии, креативность и полностью зависит от энергоносителей.

"Я также считаю, что в будущем, но не столь далеком, она (российская экономика - УНИАН) также может пострадать от цен на нефть, и это будет чрезвычайно болезненным ударом", - подчеркнул польский премьер.

Шестой пакет санкций против РФ: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT. Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопроводу "Дружба". Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Сегодня глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции против России могут объявить уже 1 или 2 июня. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.

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