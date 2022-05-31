Также он подчеркнул, что ключевым остается разблокировка экспорта зерновых из Украины.

Санкции против России могут объявить уже 1 или 2 июня.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщает итальянское издание ANSA.

"Я могу подтвердить, что юридический текст уже редактируется, это вопрос часов, мы рассчитываем, что юридический текст будет утвержден завтра вечером или послезавтра", – сказал Мишель.

Кроме того, он подчеркнул, что приоритетом остается разблокировка морских путей, чтобы помочь экспортировать 22 млн тонн зерновых из Украины.

Напомним, Европейский союз до конца 2022 года сократит импорт российской нефти на 92%.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Италии Марио Драги прокомментировал решение о введении эмбарго на 90% российской нефти. По словам Драги, достижение такого соглашения - "это полный успех".

"Эти санкции будут действовать очень, очень, очень долго. Так что все торговые линии будут изменены, на много лет, если не навсегда. Максимальный момент воздействия санкций против России будет этим летом", - спрогнозировал Драги.

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